В Тегеране заявили, что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране

Начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что расшифровка данных бортовых самописцев в Тегеране украинского самолета Boeing 737 будет проходить в Иране уполномоченными организациями. Об этом сообщает агентство ISNA, передает УНН.



«Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — сказал он.



Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, как ранее сообщило агентство Mehr, также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. Однако представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе.