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Суд повторно перенес рассмотрение апелляции на арест главного фигуранта в деле Шеремета

08 января 2020, 17:03

Суд повторно перенес рассмотрение апелляции на арест главного фигуранта в деле Шеремета

Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster) на 10 января. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Решение суд принял на заседании в среду, 8 января.

Антоненко в зале суда не было, его участие в заседании обеспечивалось за счёт видеосвязи.

Предыдущее рассмотрение жалобы адвоката Антоненко также было перенесено судом на заседании 27 декабря, и планировалось состояться сегодня.

Антоненко намеревается оспорить решение Печерского райсуда Киева, арестовавшего его до 8 февраля. 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе эту меру пресечения.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.

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