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Российскому блогеру Митрошиной запретили въезд в Украину на 3 года

08 января 2020, 21:33

Российскому блогеру Митрошиной запретили въезд в Украину на 3 года

Фото: alexandramitroshina / Instagram Фото: alexandramitroshina / Instagram

Российскому блогеру Александре Митрошиной запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Об этом она сообщила в своем Telegram.

Митрошина не сможет въехать в Украину до 6 января 2023 года.

«Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку», — сообщила журналистка.

Митрошина отметила, что «прекрасно понимает» причины запрета на въезд и относится к нему с пониманием.

«Никакого негатива у меня нет, я уважаю закон и надеюсь что после этих трех лет смогу вернуться», — написала она.

6 декабря блогер из России Александра Митрошина организовала встречу с подписчиками в Киеве. Мероприятие завершилось потасовкой с активистами движения «Відсіч». Они пришли на встречу из-за того, что российский блогер в 2017 году посетила аннексированный Крым незаконно — в обход украинских пунктов пропуска.

В результате между активистами и поклонником Митрошиной произошла драка. Полиция задержала двух представителей «Відсічі» за нарушение общественного порядка. Их отпустили через несколько часов, составив протокол об административном нарушении.

В МВД Украины заявили, что Митрошиной будет запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Сама блогер призначла, что посетила полуостров, нарушив украинское законодательство. Митрошина также подчеркнула, что не поддерживает политику России в отношении Украины.

У Митрошиной более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Ее публикации в основном посвящены темам домашнего насилия и феминизма. На политические темы она не пишет.

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