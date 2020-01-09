Трое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По информации штаба, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь у Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



Также четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно дважды вблизи Хутора Вольный — из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, неподалеку с Новоалександровкой — из стрелкового оружия, у Новолуганского — из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.



С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, потерь с украинской стороны нет.