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Сегодня в Украине — день траура по жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране

09 января 2020, 08:23

Сегодня в Украине — день траура по жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой самолета украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Сегодня в Украине будут приспущены государственные флаги. Также отменены развлекательно-концертные мероприятия, внесены соответствующие изменения в программы телеканалов и радиостанций.

Также Зеленский записал видеобращение в связи с трагедией.

По словам президента, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана. К ним присоединятся 45 украинских специалистов, в том числе Государственная авиационноая служба, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

Кроме того, в случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений, которые также прибыли в Тегеран.

«Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей «черных ящиков», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что сегодня намерен поговорить по телефону с президентом Ирана относительно «усиления сотрудничества с украинской стороной для установления истины». Зеленский призвал международное сообщество, в частности, Канаду, к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737.

Глава государства сообщил, что в Украине проведут внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а украинским гражданам рекомендуют воздержаться от посещения этого региона.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. 

В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

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