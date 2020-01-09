СМИ узнали предварительный вывод западных спецслужб о катастрофе самолета МАУ

Западные спецслужбы считают, что предварительной причиной катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране стали технические неисправности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских, канадских и европейских спецслужбах.



Катастрофа произошла после того, как иранские военные обстреляли из ракет военные базы США в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.



По словам представителя канадской спецслужбы, есть свидетельства того, что один из двигателей реактивного самолета перегрелся.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя.

В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.



Украина временно запретила авиарейсы в Иран.