Украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираком

Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



«Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020 года», — написал он в Telegram.



Премьер также сообщил, что начинается внеплановая проверка самолетов «Международных авиалиний Украины» и других украинских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Украина временно запретила авиарейсы в Иран.



Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек. Среди них 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 — Швеции, 11 —Украины, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.



Власти Ирана после катастрофы заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. По данным Reuters, западные спецслужбы также полагают, что самолет упал из-за технических неисправностей.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.