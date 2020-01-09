175 тысяч гривен ушло в декабре на компенсацию жилья нардепам от Донетчины

Народные депутаты от Донецкой области получили в декабре компенсацию за жилье в размере 174 960 гривен. Об этом сообщает «Вчасно».



Правом получения средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в ноябре 2019 года воспользовались Валерий Гнатенко (округ № 49) — 39 500 грн, Дмитрий Лубинец (округ № 60) — 36 000 грн, Сергей Магера (округ № 58) — 20 150 грн, Муса Магомедов (округ № 45) — 39 650 грн, Владимир Мороз (округ № 59) — 39 650 грн.



Согласно статье 35 закона «О статусе народного депутата Украины», нардепы получают компенсацию на съем жилья или гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.