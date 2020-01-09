РФ провела учения с ракетными стрельбами у берегов Крыма

Российский флот провел учения с ракетными стрельбами у берегов аннексированного Крыма. Об этом пишет ТАСС.



Совместные учения Северного и Черноморского флотов в Черном море состоялись 9 января. За ними с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал президент РФ Владимир Путин.



Военные выполнили несколько ракетных пусков по целям, имитирующим корабли условного противника. Пара истребителей МиГ-31К выполнили ракетные стрельбы гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».



Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС РФ.

16 марта 2014 года на территории Крыма прошел так называемый референдум о присоединении к РФ. Этому предшествовало появление на полуострове военных без опознавательных знаков.



Результаты «референдума» не были признаны ни одним государством, а Украина, ЕС и США ввели санкции против РФ.