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Нацполиция взяла образцы ДНК для идентификации украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

09 января 2020, 21:29

Нацполиция взяла образцы ДНК для идентификации украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

У родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, отобрали образцы ДНК для дальнейшей идентификации тел. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ожидается, что образцы обработают в течение суток и 10 января в электронном виде направят ДНК-формулы в Тегеран.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, родственников жертв сегодня допросили прокуроры в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы.

«Кроме того, Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы», — отметили в ведомстве.

Украинские специалисты рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы Boeing 737 МАУ. Одна из —них поражение самолета зенитной ракетой российского производства. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли. 

В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

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