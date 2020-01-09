Нацполиция взяла образцы ДНК для идентификации украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

У родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, отобрали образцы ДНК для дальнейшей идентификации тел. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Ожидается, что образцы обработают в течение суток и 10 января в электронном виде направят ДНК-формулы в Тегеран.



Как сообщили в Офисе генпрокурора, родственников жертв сегодня допросили прокуроры в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы.



«Кроме того, Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы», — отметили в ведомстве.

Украинские специалисты рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы Boeing 737 МАУ. Одна из —них поражение самолета зенитной ракетой российского производства.



Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.