Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 января.

Права человека

«Восточная правозащитная группа» сообщила о семи случаях конфискации автомобилей с украинской регистрацией на подконтрольной «ДНР» территории в период с 1 по 8 января.



Экономика



В рамках договоренностей о продлении транзита газа российский Газпром полностью отказался от своих требований за поставки газа в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.



Группировка «ДНР» с 1 февраля изменит тарифы на электроэнергию на подконтрольной ей территории.



Боевые действия



СММ ОБСЕ зафиксировала выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия на участке разведения войск в районе Петровского в Донецкой области.



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