На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что огонь велся вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песок, Красногоровки, хутора Вольный.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских военных возле с Марьинки. «Потерь с нашей стороны нет», — подытожили в штабе ООС.