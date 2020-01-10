CNN: Украинский самолет сбили двумя иранскими ракетами

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение недалеко от аэропорта Тегерана, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в разведке США.



По словам собеседника издания, иранский радар опознал украинский самолет как потенциальную цель, и вскоре после этого лайнер потерпел крушение.



Предполагается, что его сбили двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о сбитии ракетой, однако отметил, что она пока не подтверждена.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.