У Еврокомиссии нет убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета

У Европейской комиссии на этом этапе расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» нет убедительных доказательств причины крушения лайнера в Иране.



Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии в ответ на просьбу журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о попадании иранской ракеты в самолет.



«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента, и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», — сказал представитель комиссии, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.



Он не дал прямого ответа на вопрос, верит ли Еврокомиссия в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется. Также в Европейской комиссии заявили о готовности предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о сбитии ракетой, однако отметил, что она пока не подтверждена.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.