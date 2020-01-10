Украина будет требовать компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили

Украина будет требовать привлечения к ответственности и компенсаций, если будет доказано, что самолет авиакомпании авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752 был сбит. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Громадське».



«Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить», - сказал он.



Министр добавил, что «в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь - включая финансовую».

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит Ираном.



Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о сбитии ракетой, однако отметил, что она пока не подтверждена.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.