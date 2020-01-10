Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752 в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал Баканов.



Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.