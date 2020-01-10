Суд обязал РФ выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает информресурс Swiss Info
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«Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82,1 млн долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, причиненные им в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, принятыми Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.
Так, в одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для принятия решения по этому делу.
Москва также заявляла, что аргументы украинских компаний, которые утверждали, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года, непригодны. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
Отмечается, что для возмещения убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», которая подала первый иск, и еще 11 украинских предприятий, которые подали второй иск. Часть этих компаний были ранее связаны с группой компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те избрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым рассмотрение оказалось перенесенным в Швейцарию.
По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию Международного арбитражного суда (в Женеве) нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предварительном слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.