На лечении в «Феофании» остаются 48 бывших пленных

В клинической больнице «Феофания» до сих пор остаются 48 освобожденных в ходе обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «Л/ДНР». Об этом сообщает «5 канал».



Девятерых выписали еще вчера, 9 января. Сейчас они находятся в санатории «Лесная Поляна», где продолжат реабилитацию. В частности, с ними будут работать психологи и стоматологи.



Медики прогнозируют, что в субботу, 11 января, могут выписать из больницы «Феофания» еще около десяти человек. Троих пациентов прооперировали, еще двум — предстоит операция.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.



Заместитель главного врача по медицинской части больницы «Феофания» Андрей Строкань сообщал, что у большинства освобожденных из плена украинцев нет жилья.