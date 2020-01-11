Зеленский: Ожидаем от Ирана наказания виновных и компенсаций

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания Ираном вины за сбитый 8 января украинский самолет Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Об этом говорится на странице президента в Facebook.



«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины», — говорится в сообщении.



Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.



Президент Украины выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий.



Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

сегодня, 11 января, Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» непреднамеренно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.