Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты

Появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Видео опубликовал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт на своей странице в Twitter.



«На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету», - пишет Триберт.



Он отмечает, что дата на видеозаписи соответствует произошедшему событию (18 Dey 1398 по иранскому календарю соответствует 8 января 2020 года. — РБК). Однако время на видеозаписи не соответствует произошедшему событию, возможно, из-за настроек, пишет журналист.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y