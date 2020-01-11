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Зеленский пообещал, что никто «не отвертится» из-за сбитого самолета в Иране

11 января 2020, 21:00

Зеленский пообещал, что никто «не отвертится» из-за сбитого самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто «не отвертится» при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране украинского самолета.

«Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он также сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух «черных ящиков», которые находились на борту самолета. «Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — подчеркнул Зеленский.

Президент также пообещал, что вернет всех погибших украинцам близким и родным, чтобы они смогли с ними попрощаться. «Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы ни были», — заверил Зеленский.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора заверил Зеленского, что виновные в сбитии украинского самолета ракетой будут привлечены к ответственности, передает Офис президента Украины.

Рухани также заверил, что украинским экспертам будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Также президент Ирана пообещал как можно быстрее провести процедуру опознания и репатриации тел погибших в результате катастрофы. По словам Зеленского, важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину.

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