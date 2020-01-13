СБУ расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям УК

Главное следственное управление СБУ по поручению Офиса генерального прокурора проводит досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом в спецслужбе сообщили «Интерфакс-Украина».



Расследование ведется по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).



В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.



Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

Пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.