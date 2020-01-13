У Зеленского призвали Раду направить законопроект о децентрализации в Конституционный суд

Во фракции «Слуга народа» призвали парламент направить в ближайшее время на рассмотрение Конституционного суда президентский законопроект № 2598 об изменениях в Конституцию Украины в части децентрадизации власти.



Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко во время согласительного совета глав фракций Верховной Рады.



Он отметил, что в конце декабря президент Владимир Зеленский отозвал свой законопроект и внес его в новой редакции. «Мы не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого законопроекта», — добавил Корниенко.



Конституционный суд должен решить, соответствуют ли положения законопроекта Основному закону страны.

Законопроект № 2598 предусматривает изменение территориальной организацию власти и усиления местного самоуправления. Предполагается появление громад и округов помимо областей. Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей. Вопросы местного значения также решает громада путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружной, областной совет, их исполкомы.



Для надзора за соблюдением Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов, которых будет назначать президент по представлению Кабинета министров.



В законопроекте № 2598 отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять статус административно-территориальных единиц.