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У Зеленского призвали Раду направить законопроект о децентрализации в Конституционный суд

13 января 2020, 12:08

У Зеленского призвали Раду направить законопроект о децентрализации в Конституционный суд

Во фракции «Слуга народа» призвали парламент направить в ближайшее время на рассмотрение Конституционного суда президентский законопроект № 2598 об изменениях в Конституцию Украины в части децентрадизации власти.

Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко во время согласительного совета глав фракций Верховной Рады.

Он отметил, что в конце декабря президент Владимир Зеленский отозвал свой законопроект и внес его в новой редакции. «Мы не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого законопроекта», — добавил Корниенко.

Конституционный суд должен решить, соответствуют ли положения законопроекта Основному закону страны.

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Законопроект № 2598 предусматривает изменение территориальной организацию власти и усиления местного самоуправления. Предполагается появление громад и округов помимо областей. Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей. Вопросы местного значения также решает громада путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружной, областной совет, их исполкомы.

Для надзора за соблюдением Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов, которых будет назначать президент по представлению Кабинета министров.

В законопроекте № 2598 отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять статус административно-территориальных единиц.

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