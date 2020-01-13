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Подозреваемый в организации убийства Амины Окуевой не признает вину

13 января 2020, 14:03

Подозреваемый в организации убийства Амины Окуевой не признает вину

Задержанный по подозрению в организации убийства участницы АТО Амины Окуевой пока не признает свою вину. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, задержанный входил в состав преступной группировки, которая занималась заказными убийствами. «Это не последнее убийство этих лет, к которому причастна эта группировка», — сказал Небитов, отметив, что пока задержан только один человек. Сейчас следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей.

Начальник полиции Киевщины подчеркнул, что еще рано говорить о конкретной роли задержанного в этом преступлении, это будет определено в окончательном подозрении, так как он мог либо организовывать передачу орудия убийства, либо быть причастным к исполнению преступления.

Отвечая на вопрос о мотиве преступления, Небитов сказал: «Так как они не были знакомы, мы считаем, что преступление было совершено на заказ».

Он отказался озвучивать версии относительно заказчиков, объяснив это интересами следствия.

30 октябрz 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли под Киевом. Окуева была убита выстрелом в голову, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года правоохранители объявили о задержании подозреваемого в убийстве Окуевой.

1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Осмаева и Окуеву. Нападавший, представившийся журналистом, выстрелил в Осмаева в его автомобиле. Окуева ранила нападавшего, его задержали.

Уроженец Чечни Адам Осмаев в России обвинялся в подготовке покушений на главу республики Рамзана Кадырова в 2007 году и президента страны Владимира Путина в 2012 году, но эти обвинения так и не были рассмотрены в суде. Осмаев около 10 лет живет в Украине.

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Амина Окуева

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