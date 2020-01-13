Зеленский подписал закон о штрафовании за кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении ответственности за неперсональное голосование народным депутатом. Об этом сообщает пресс-служба президента.



19 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».



В случае голосования за другого нардепа парламентариям грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).