Профильный комитет поддержал возвращение Украины в ПАСЕ

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде поддержать проект постановления о возобновлении участия Украины в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила председательница украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.



«Наша делегация должна ехать в Страсбург — чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы», — прокомментировала Ясько.



Она также сообщила, что в ближайшем времени представит проект постановления народным депутатам.



11 января Ясько внесла проект постановления № 2718 «Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году».

Украина официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.



Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27 — 31 января в Страсбурге (Франция).