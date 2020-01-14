Штаб ООС насчитал 6 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что обстрел велся у Васильевки, Зайцево, Луганского, Орехово, Новотошковского, Новолуганского.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов и потерь не зафиксировала.