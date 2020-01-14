В России хотят ввести ответственность за «ошибки» в определении границ страны на картах

Росреестр разработал и внес в правительство России проекты нормативных актов, которые предусматривают ответственность за «неправильное» указание государственных границ РФ на картах. Об этом рассказала руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко в интервью «Российской газете».



Она уточнила, что были предложены в том числе поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По словам Абрамченко установление ответственности за «некорректное» отображение государственной границы будет способствовать предупреждению указанных нарушений, а также их эффективному устранению.



Чаще всего «ошибки» в определении границ России допускаются в зарубежных картах, добавила глава Росреестра. Некорректно, по мнению российских властей, на картах чаще всего отображают Калининград, Курильские острова и аннексированный Крым.



«Например, недавно из Японии завезли литературу, в которой все Курильские острова и Сахалин имели японские наименования. Другой пример — распространение телефонов компании Apple, в мобильном приложении которых Крым относился к территории Украины», — рассказала Абрамченко.

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили административные здания, а также блокировали действия украинских войск. Власти России поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.



16 марта 2014 года в Крыму прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.