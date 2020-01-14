Новинский и Шпенов кнопкодавили на первом заседании Рады в 2020 году

Члены партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили во время регистрации народных депутатов на пленарном заседании Рады 14 января. Об этом сообщает движение «Чесно».



На видео зафиксировано, как Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после этого нажимает кнопку на пульте опоздавшего коллеги Мусы Магомедова.



Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего на тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.





Новинский и Шпенов — внефракционные депутаты Рады. Входят в партию «Оппозиционный блок».



13 января президент Владимир Зеленский подписал закон о введении ответственности за неперсональное голосование народным депутатом. В случае голосования за другого нардепа парламентариям грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).