Кучма перечислил условия для наступления мира на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма подчеркивает, что выполнению политического компонента Минских соглашений должна предшествовать реализация компонента безопасности.



«Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей — только с этого может начаться возвращение мира», — заявил Кучма во время встречи со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.



Также они обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое состоится 16 января. Кроме того, в разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Стороны отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое прошло 29 декабря.

В субботу президент России Владимир Путин призвал Украину начать выполнение политической части Минских соглашений. Путин подчеркнул, что имеет в виду закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины.



Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.