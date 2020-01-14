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Суд отстранил прокуроров, которые способствовали участию экс-беркутовцев в обмене

14 января 2020, 15:46

Суд отстранил прокуроров, которые способствовали участию экс-беркутовцев в обмене

Суд одобрил ходатайство об отводе трех прокуроров в деле против экс-бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на улице Институтской в феврале 2014 года. Об этом сообщает «Громадське».

От дела отстранены прокуроры Александр Шевеленок, Денис Субботин и Марина Мазепина. Это те же прокуроры, которые ходатайствовали о смягчении мер экс-беркутовцам в Апелляционном суде для их участия в обмене 29 декабря.

Суд присяжных пришел к выводу, что есть сомнения в независимости таких прокуроров. В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Куцого, поскольку его не было на заседании.

Ходатайство об отводе прокуроров подала представительница потерпевших Евгения Закревская. Основаниями отвода она назвала то, что при рассмотрении апелляций новая группа прокуроров не выполняла свои процессуальные обязанности — не поддерживала государственное обвинение.

Также суд перенес рассмотрение дела на 17 марта.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.

В частности среди затребованных «Л-ДНР» были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в убийстве участников Майдана. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, Сергее Тамтуре, Александре Маринченко.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что передача беркутовцев никак не повлияет на расследование дел Майдана. Генпрокуратура заверила, что суд над ними продолжится в любом случае.

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