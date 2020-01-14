В Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева

Прокуратура итальянского Милана просит привлечь к ответственности сына бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, переадет hromadske.



В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две виллы на Сардинии — таким образом семья Азаровых отмыла почти 18 миллионов евро.



Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера. Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией В обвинении, сформулированным итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова «купить» должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму 17 миллионов 775 тысяч долларов.



Часть этих незаконных денег, которые происходили с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — ее руководителем был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых.



В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-«пустышки» под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла провинции Ольбия.



Эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бублия, но сейчас их снова взяли под арест, отмечает газета.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них значится и экс-премьер Николай Азаров.