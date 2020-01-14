 «ДНР» будет исследовать толчки в Макеевке сейсмической аппаратурой

«МЧС ДНР» будет исследовать подземные толчки в Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что аппаратура будет отслеживать ситуацию в поселках Объединенный и Калиново-Восточный.



Информация, зафиксированная сейсмодатчиками, будет передана в рабочую группу.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.