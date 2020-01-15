Кабмин выделил на ремонт дорог в Луганской области в 4 раза больше средств, чем в Донецкой

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет спецфонда госбюджета по профильной бюджетной программе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В частности, на ремонт и строительство автодорог в Донецкой области планируется выделить 623,1 миллиона гривен, а в Луганской области — 2,4 миллиарда гривен.



Таким образов в 2020 году Луганщина получит от правительства почти в 6 раз больше средств на эти нужды, чем Донетчина.

Глава ЛугОГА Сергей Гайдай отмечал, что всего на ремонт дорог разных категорий в Луганской области будет потрачено около 3 миллиардов гривен в 2020 году.