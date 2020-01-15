71-летний «депутат ДНР» лишился «мандата»

«Народный совет» при группировке «ДНР» прекратил полномочия «депутата» от фракции «Донецкая Республика» Анатолия Бондарчука.



Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», просьба к «парламенту» утвердить досрочное сложение полномочий была высказана Бондарчуком по собственной инициативе. Решение поддержали 83 «депутата», один воздержался.



Отмечается, что в 2019 году «парламент ДНР» досрочно прекратил полномочия трех «депутатов» по их собственному желанию.



Бондарчуку 71 год. До начала конфликта он был председатель Донецкой областной организации профсоюза работников машиностроителей и приборостроителей Украины.