На заправках «ДНР» могут вырасти цены на топливо

«Народный совет» при группировке «ДНР» принял «закон», который изменит так называемый акцизный налог на ввезенные нефтепродукты и сжиженный газ. Об этом сообщается на сайте «парламента ДНР».



Исходя из сообщения, «акцизный налог» будет увеличен, так как отмечается, что принятие «закона» позволит «увеличить поступления налоговых доходов в республиканский бюджет». На сколько именно вырастет «акцизный налог», не уточняется.



Этот «закон» будет направлен на подпись главе «ДНР» и вступит в силу со дня опубликования на сайте «Народного совета».



Как правило, увеличение акцизного налога приводит к повышению цен на топливо.