На Луганщине ребенок пострадал от боеприпаса, который нашел на полигоне

12-летний мальчик получил осколочные ранения лица 12 января в результате взрыва боеприпаса в подконтрольном группировке «ЛНР» городе Миусинск. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



Медработники больницы в неподконтрольном Луганске рассказали команде СММ, что 12 января к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, в том числе глаза, по оценке, в результате срабатывания устройства.



«Женщина (в возрасте 30–39 лет), представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался», - говорится в отчете.