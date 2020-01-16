Экс-куратор «ДНР» в Кремле создаст партию в Абхазии

Действительный государственный советник России Инал Ардзинба рассказал РБК о намерении создать свою партию в самопровозглашенной Абхазии. С 2014 по 2018 год Ардзинба курировал вопросы Украины и группировок «ДНР»/«ЛНР» в управлении при Администрации президента РФ.



По словам 29-летнего Ардзинбы, его политическая сила будет ориентирована «на выражение и защиту интересов молодежи». Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании, добавил он.



Создание партии планируется весной. «До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — рассказал Ардзинба. По его словам, вопросы финансирования политсилы будут урегулированы позже.



Ардзинба добавил, что пока не знает, будет ли вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих «президентских выборах». По словам политика, это будет зависеть от программ кандидатов.



Инал Ардзинба — родственник первого «президента» Абхазии Владислава Ардзинбы, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в регионе. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии, отмечает РБК.

В кремлевском управлении Инал Ардзинба был подопечным Владислава Суркова — помощника президента России и политического куратора группировок «ДНР» и «ЛНР».



В мае 2015 года Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру материалы о причастности Ардзинбы к осуществлению террористической деятельности на территории строны.



В июне 2016 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что против Ардзинбы ведется уголовное дело в связи с причастностью к попытке создания в Одесской области «Бессарабской народной республики» — сепаратистского формирования по образцу «ДНР»/«ЛНР».



12 января «президент» Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Этому предшествовали протесты оппозиции. Для урегулирования ситуации в Сухуми приезжал Сурков.



После войны в 2008 году Россия признала «независимость» сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы. Кроме РФ, решение Сухуми и Цхинвали о независимости признали также Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.