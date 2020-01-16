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Для детей изменятся правила въезда в Крым

16 января 2020, 09:29

Для детей изменятся правила въезда в Крым

С 9 февраля вступают в силу изменения правил пересечения административной границы с аннексированным Крымом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Так, дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов и с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Дети 14 — 16 лет, чьи родители живут в Крыму, могут пересекать админграницу самостоятельно, если они обучаются на территории материковой Украины и находятся в Единой электронной базе по вопросам образования.

В случае выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность, въезд на оккупированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.

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