В Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти военнослужащих, погибших в боях за Донецкий аэропорт. За все время обороны ДАПа погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения, напоминают в Министерстве обороны.



«Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые, к сожалению, посмертно», — говорится в сообщении ведомства.



Оборона аэропорта продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В конце мая 2014-го боевики понесли большие потери и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта, однако осенью того же года бои возобновились.