Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада приняла закон о среднем образовании с языковой статьей

16 января 2020, 11:51

Рада приняла закон о среднем образовании с языковой статьей

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 0901 «О полном общем среднем образовании». Соответствующее решение сегодня поддержали 327 народных депутатов, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно законопроекту, представители национальных меньшинств Украины, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования базовое и профильное среднее образование на государственном (украинском) языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.

Документ устанавливает, что лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Еаросоюза, и проходят обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не меньше 40% в 9-ом классе), а профильное среднее образование получают на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает также, что образовательные программы учреждений общего и среднего образования могут предусматривать изучение одного или нескольких учебных предметов вместе с государственным языком, английским или другим официальным языком ЕС.

Согласно документу, полное общее среднее образование имеет следующие уровни: начальное образование (I уровень), базовое среднее образование (II уровень), профильное среднее образование (III уровень).

Продолжительность получения полного общего среднего образования на каждом ее уровне может быть изменено (продолжено или сокращено) в зависимости от формы получения образования.

28 сентября вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — украинском, английском, других официальных языках ЕС. Представителям национальных меньшинств гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Венецианская комиссия «особо рекомендовала» пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

ТЕГИ

Прочее
Образование

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:20
«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны
09:38
Боевики стреляли из зенитной установки возле участка разведения в Золотом
23:21
На Луганщине ребенок пострадал от боеприпаса, который нашел на полигоне
18:00
На заправках «ДНР» могут вырасти цены на топливо
17:37
71-летний «депутат ДНР» лишился «мандата»
18:17
 «ДНР» будет исследовать толчки в Макеевке сейсмической аппаратурой
09:35
В Донецке горела машина скорой помощи
08:03
В Макеевке горел офис газовой службы
10:27
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
22:02
Наблюдения ОБСЕ, свидетельства экс-пленных и нарушения прав человека на Донбассе. Итоги недели
11:56
Беспилотники ОБСЕ глушили и перехватывали при полетах на Донбассе
13:30
Асеев: СИЗО забиты в том числе и гражданами России, до которых никому нет дела
12:05
В «ЛНР» заявили о ранении жителя Голубовки в результате обстрела
10:42
ОБСЕ зафиксировала танки в Дебальцево и гаубицы на Луганщине
13:10
«ДНР» задолжала зарплату шахтерам
все новости
15:21
В Раде призвали не пускать в Украину исполнителя гимна «Шахтера»
15:20
«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны
15:10
Минэнерго задумалось об отказе Украины от угля
14:30
Госдума РФ поддержала назначение Мишустина на пост премьер-министра
14:01
Экс-советник убитого Захарченко поможет писать поправки в Конституцию России
13:57
Макрон не считает агрессию РФ препятствием для более тесного сотрудничества
13:02
Законопроект о децентрализации отозван Зеленским на доработку
12:49
Зеленский ввел призыв в армию с 18 лет
12:25
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за легализацию азартных игр
11:51
Рада приняла закон о среднем образовании с языковой статьей
10:55
Сегодня состоится первое в новом году заседание ТКГ по Донбассу
10:50
В Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта
10:03
Гончарук заявил, что против него и Кабмина начались медиа-атаки, но «борьба продолжается»
09:42
Арахамия заступился за Гончарука после публикации записей его разговора
09:38
Боевики стреляли из зенитной установки возле участка разведения в Золотом
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция