Рада приняла закон о среднем образовании с языковой статьей

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 0901 «О полном общем среднем образовании». Соответствующее решение сегодня поддержали 327 народных депутатов, передает «Интерфакс-Украина».



Согласно законопроекту, представители национальных меньшинств Украины, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования базовое и профильное среднее образование на государственном (украинском) языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.



Документ устанавливает, что лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Еаросоюза, и проходят обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не меньше 40% в 9-ом классе), а профильное среднее образование получают на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.



Закон оговаривает также, что образовательные программы учреждений общего и среднего образования могут предусматривать изучение одного или нескольких учебных предметов вместе с государственным языком, английским или другим официальным языком ЕС.



Согласно документу, полное общее среднее образование имеет следующие уровни: начальное образование (I уровень), базовое среднее образование (II уровень), профильное среднее образование (III уровень).



Продолжительность получения полного общего среднего образования на каждом ее уровне может быть изменено (продолжено или сокращено) в зависимости от формы получения образования.

28 сентября вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — украинском, английском, других официальных языках ЕС. Представителям национальных меньшинств гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



МИД направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.



Венецианская комиссия «особо рекомендовала» пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».