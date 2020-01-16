Экс-советник убитого Захарченко поможет писать поправки в Конституцию России

В России создана рабочей группа, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.



В группу, в частности, вошел российский писатель Захар Прилепин, который был советником убитого главы «ДНР» Александра Захарченко.



Всего группа состоит из 75 человек. Сопредседателями группы стали главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.



Сегодня проходит встреча Путина с членами группы.

15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. После этого правительство РФ ушло в отставку.