Госдума РФ поддержала назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы России поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.



С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент РФ Владимир Путин. Перед этим он принял отставку предыдущего состава кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.



Мишустин не ответил на вопрос журналистов, когда будет объявлен состав нового правительства, передает «РИА Новости».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал во время заседания, что в ходе диалога депутатов с Мишустиным прозвучали предложения оставить некоторых членов нынешнего кабинета министров в новом составе правительства.

15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. После этого правительство РФ ушло в отставку.