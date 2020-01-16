В России назначили нового премьер-министра

Депутаты Госдумы России поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.



Обновлено. Позже Мишустин указом президента России Владимира Путина был назначен на пост премьер-министра.



Также подписан указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее экс-премьера Дмитрия Медведева.



Оба указа вступили в силу с момента подписания.

15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. После этого правительство РФ ушло в отставку.



В тот же день Путин предложил назначить Мишустина главой правительства. Перед этим он принял отставку предыдущего состава кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.