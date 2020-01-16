Минэнерго задумалось об отказе Украины от угля

Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в разработке законопроекта, который позволит отказаться от использования угля для генерации электроэнергии. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала замглавы Минэнерго Ирина Ставчук.



По ее словам, отказ от угля будет довольно сложным, но уже сейчас правительство занимается над презентацией видения: как жить без угольной промышленности. В будущем шахты могут заменить накопительными батареями, которые будут сохранять возобновляемую энергию, появляющуюся в определенный период, например, когда дует ветер или светит солнце. Помимо «зеленой» в Минэнерго также рассчитывают на атомную энергетику.



«У нас в Украине есть много шахт, которые являются экономически убыточными. По сути, государство каждый год выделяет много миллиардов гривен на то, чтобы компенсировать себестоимость добычи угля. В некоторых шахтах сумма доходит до 60 тысяч гривен за тонну при том, что на рынке он стоит 1700 гривен за тонну», — рассказала Ставчук.



По словам представителей министерства энергетики, проще давать год-два компенсацию шахтерам, чтобы они нашли себе новую работу и переквалифицировались, нежели содержать шахты. Сегодня в Украине действуют более сотни государственных шахт. В следствии войны на Донбассе примерно 69 функционирующих государственных угольных шахт оказались на оккупированной территории. Подконтрольные Киеву — 33, прибыльными считаются только 4.



К 2030 году восемь стран Европейского Союза в рамках борьбы с климатическими изменениями собираются отказаться от использования угля. Это Дания, Испания, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Италия, Ирландия и Франция. Последняя хочет перестать сжигать уголь уже в 2022 году. Экологи этих стран утверждают, что уголь является грязным видом топлива, влияющим на глобальное потепление. Поэтому европейское сообщество сейчас рассматривает варианты перехода к климатически нейтральной экономике и полному прекращению промышленных выбросов парниковых газов.

Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства