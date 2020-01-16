«ДНР» хочет построить новые мусорные полигоны. Старые уже опасны

Группировка «ДНР» начнет поиск земельных участков для использования в качестве мусорных полигонов. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин, пишет сепаратистский ресурс ДАН.



По его словам, действующие полигоны ТБО не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут нести угрозу окружающей среде.



Строительство мусорных полигонов планируется в Дебальцево, Ждановке, Макеевке, Харцызске, Амвросиевскоми Новоазовском районах. Оккупационным «администрациям» поручили найти землю под мусорные полигоны до 1 марта.



Как утверждают в группировке, на подконтрольной ей территории действует 23 полигона ТБО, которые в среднем загружены на 67%; 4 из них — на 90%, и в 2020 году они будут заполнены, загрузка еще четырех полигонов составляет порядка 70 — 80%.