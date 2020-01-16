СБУ: В Мариуполе задержана бывшая военная за сотрудничество с «МГБ ДНР»

Правоохранители задержали бывшую военнослужащую Нацгвардии по обвинению в ведении подрывной деятельности в Мариуполе Донецкой области в пользу группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По версии следствия, «министерство госбезопасности ДНР» завербовало подозреваемую в 2014 году. Ей провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи.



С помощью подозреваемой боевики хотели получить сведения о выполнении воинской частью Нацгвардии боевых задач в зоне военных действий, а также личные сведения военных и членов их семей.



Как отмечают в СБУ, женщина передавала собранную информацию с помощью одной из российских соцсетей. Во время обысков по месту ее жительства на компьютере найдены доказательства общения с боевиками.



В СБУ также заявляют, что подозреваемая дала признательные показания про обстоятельства своей вербовки и сотрудничества с «МГБ ДНР».



Бывшей военной объявлено о подозрении в «создании террористической группы» ( ч. 1 ст. 258-3 УК).



Меру пресечения, которую подозреваемой избрал суд, в СБУ не уточняют.