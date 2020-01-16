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ОБСЕ: В прошлом году на Донбассе не погиб ни один ребенок

16 января 2020, 18:06

ОБСЕ: В прошлом году на Донбассе не погиб ни один ребенок

Число гражданских жертв в 2019 году было самым низким за все время конфликта на Донбассе, а в январе по сравнению с концом прошлого года сократилось число нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила спецпредставительница ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау, передает «Интерфакс-Украина».

«В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе по сравнению с концом прошлого года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить что в прошлом году не погиб ни один ребенок», — заявила Грау.

При этом она отметила, что главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины и призвала стороны усилить противоминную деятельность.

Она также сообщила, что подгруппа по безопасности в четверг занималась определением дополнительных участков разведения сил и средств.

Очередное заседание ТКГ, по информации Грау, пройдет 29 января.

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