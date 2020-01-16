В Минобороны пообещали, что 18-летние юноши не попадут под весенний призыв

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что 18-ти и 19-летние юноши не будут подпадать под весенний призыв этого года. Об этом он написал на странице в Facebook.



«На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, Указ Президента подписан в рамках существующего закона», — отметил Загороднюк.



Также он напомнил, что возраст призыва — 18 лет — прописан в законе и никогда не менялся, поэтому указ президента Зеленского подписан в рамках законодательства.



«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем», — отметил министр.



Он отметил, что в апреле 2020 года повестки получат юноши от 20 лет.



«Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — пообещал Загороднюк.



В Офисе президента также уточнили, что возраст призыва на срочную службу в 18 лет установлен, чтобы сравнить его с возрастом призыва на контракт.