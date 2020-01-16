УЕФА включил «Шахтер» в топ-6 клубов Европы по уровню чистой прибыли

УЕФА подсчитал финансовый рост клубов в 2018-м финансовом году. По данным ассоциации, в число топ-10 клубов вошел донецкий «Шахтер» — его прибыль составила 42 миллиона евро, и с этими данными «горняки» расположились на 6-м месте.



При этом лидером чистой прибыли является «Монако» (179 миллионов евро), на втором месте идет «Тоттенхэм» (127 миллионов), на третьем — «Ливерпуль» (120 миллионов).

Летом 2018 года «Шахтер» продал своего полузащитника Фреда в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов евро. Рекордная для украинского футбола сумма трансфера помогла «горнякам» занять такое высокое место в списке.